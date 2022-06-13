أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 13-6-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا مستوى 1875 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1148 جنيها.



سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8090 جنيها.

الذهب العالمي

وشهدت أسعارالذهب طلب مرتفع على المستوى العالمي، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد قراءات التضخم الأميركية المرتفعة التي عززت الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 1873.58 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1875.50 دولار.