استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13-6-2022 في سوق العبور حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه.



اسعار الخضراوات اليوم



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور



وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.