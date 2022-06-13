الضرائب: الختم الإلكترونى ملزم للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية



أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها بشكل مرحلي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم 208 لسنة 2022، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، قبل 15 يونيو الجارى.



وقال " عبد القادر" إن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتى يتطلب توافر الختم الإلكترونى، لافتًا إلى أنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتى، هى الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة.



وأوضح " عبد القادر " أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالى مباشرة

https://profile.eta.gov.eg/signUp



وقال " عبد القادر " إنه في حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، بالأماكن الأتية: مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أوقطاع الحصروالاقرارات بأغاخان،أومأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الإستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

