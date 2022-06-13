آخر تطورات الحالة الصحية لنجل الفنانة ميار الببلاوي

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق الـ13 من يونيو 2022، عقب الإعلان عن تفاصيل مثيرة حول مرض نجلها.

واعتلى اسم ميار الببلاوي الكلمات البحثية عبر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، عقب الاستغاثة التي طلبتها نتيجة الحالة الصحية السيئة التي عانى منها ابنها.

ميار الببلاوي

وقالت ميار الببلاوي إن ابنها يعاني مشاكل صحية قد تعيقه عن الذهب لتأدية الامتحان الأخير بكلية سياسة واقتصاد، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن يتمالك نفسه ولم يستطع الوقوف على قدميه.

مرض ابن ميار الببلاوي

وكشفت ميار الببلاوي عن مرض نجلها، حيث أوضحت أن الطبيب طمأنها على ابنها، وأخبرها أنه يعاني من مرض "جرثومة المعدة" وأن المرض يتطلب 3 أيام لعلاجه.

أمنية ميار الببلاوي

وأعربت ميار الببلاوي عن أمنيتها أن يذهب ابنها إلى تأدية آخر امتحاناته بكلية سياسة واقتصاد، إلا أنها رأت عدم قدرته الوقوف على قدميه.

تفاصيل مرض ابن ميار الببلاوي

وأضافت ميار الببلاوي في منشورها على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك": "عاجزة عن الشكر وربنا مايحرمني منكم ولا من دعائكم، ابني خلص امتحانه ودعائي ودعاؤكم وإحساسه بيا وقبل كل ده رب العالمين يرسلوا الامتحان يمكن أقل من اللي كنت عاوزاه بس أكتر من اللي كنت متوقعاه، اللهم لك الحمد".

هل أدى ابن ميار الببلاوي امتحانه؟

وأضاف ميار الببلاوي: "الحمد لله ابني راح الامتحان، أصحابه جم ومسندينه، هو كل حاجة ليا في الدنيا، لأني فقدت والده وهو عنده سنتين"، لافتة إلى وفاة والد نجلها في عمر السنتين، وأن وفاة والدتها أثرت عليها حيث فارقت الحياة بعد تعب لم يستمر أكثر من 30 دقيقة.

تطورات الحالة الصحية لنجل ميار الببلاوي

وأبدت ميار الببلاوي حزنها الشديد على الحالة التي رأت نجلها عليها، مؤكدا تحسن حالته الصحية، وأن الطبيب يتابع علاجه بالمنزل لحين شفائه.