تطورات خلاف ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

اعتلت الفنانة ياسمين عبد العزيز اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة الأكثر بحثا خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد نشوب خلاف طفيف بينها وبين زوجها أحمد العوضي.

خلاف ياسمين عبد العزيز

وانتابت الجماهير العاشقة للنجمة ياسمين عبد العزيز حالة من القلق خوفا من تطور الخلاف بينها وبين زوجها النجم أحمد العوضي، وخاصة بعد قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينها.

تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وتفاجأ الجمهور بإلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها العوضي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" منذ 3 أيام.

تطورات الخلاف بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

وتساءل الكثيرون عن تطورات الخلاف بين النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مع انتشار تكهنات بوجود صلح وانتهاء الخلافات.

ياسمين عبد العزيز تنهي الخلاف

وأنهت ياسمين عبد العزيز خلافها مع زوجها أحمد العوضي، حيث تصالح الطرفان لينهيا الخلاف الذي استمر أيام، وهو ما أوضحه قيام النجمة ياسمين بإعادة متابعة زوجها عبر "إنستجرام".

ياسمين عبد العزيز تكشف الخلاف

وبدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل صورة للنجمة ياسمين عبد العزيز وهي بإحدى المستشفيات ثم يربط بين ظهورها ووجود خلاف مع زوجها.

زوج ياسمين عبد العزيز يوضح الخلاف

ورد أحمد العوضي على ياسمين عبد العزيز من خلال منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، والذي أكد خلاله حبه لزوجته، كاشفا وجود خلاف بسيط مشددا على حبه لزوجته.