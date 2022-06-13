طرح بيع محال وصيدليات بمشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم طرح 16 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 16م2: 101م2) بمناطق مشروعات ( 1185– 645 - 247) عمارة إسكان اجتماعي ومشروع 228 عمارة سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد المقرر عقده بجلسة يوم الإثنين الموافق 27/6/2022.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن الطرح الجديد يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإتاحة فرص العمل، بجانب إعادة ضخ استثمارات المحال والصيدليات التي سيتم بيعها في أنشطة تنموية أخرى.

 

 

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