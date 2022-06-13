قناة السويس تمدد العمل بالخصومات لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت هيئة قناة السويس المصرية في منشور على موقعها الإلكتروني إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.


 

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