الأسهم الأوروبية تسجل خسائر لليوم الخامس على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي الاثنين 13 يونيو حزيران، متأثرة بالأسهم ذات الحساسية الاقتصادية، حيث أثار الارتفاع الحاد في التضخم الأميركي مخاوف حيال زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة زيادة كبيرة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوى له في شهر واحد.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2%، متأثرة أيضا بمخاوف فيروس كورونا في بكين.

وتلقت أسواق الأسهم إشارات من عمليات بيع ضخمة في وول ستريت يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بنسبة 8.6% في مايو أيار، وهي أكبر زيادة له منذ عام 1981.

وقادت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز الخسائر الصباحية في أوروبا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 2.8% وسط خيبة أمل من عدم كشف البنك المركزي الأوروبي عن أي أداة لدعم السندات الخارجية في اجتماعه الأسبوع الماضي.

 
 

 

 

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