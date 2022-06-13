انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3% في أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت أرقام رسمية الاثنين 13 يونيو حزيران أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل نيسان على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل نيسان مقارنة بمارس آذار.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير كانون الثاني 2021.

ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1% عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار. وأشار استطلاع لرويترز إلى نمو 0.4% في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.

 
 

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