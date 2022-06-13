هبوط كبير.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-6-2022 في مصر

منوعات
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ13 من يونيو 2022 انخفاضا ملحوظا، إذا ما قورنت بأسعار الأيام الماضية، حيث شمل الهبوط كافة الأعيرة.

 

وشهدت أسعار الذهب اضطرابا في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على سوق الذهب وبقية السلع والمنتجات.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب  اليوم الاثنين 13-6-2022 في السطور التالية:

 

أسعار الذهب عيار 21 جرام

 

سجلت أسعار الذهب عيار 21 جرام اليوم الاثنين 1000 جنيه بعدما تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو العيار الأكثر انتشارا.

أسعار الذهب عيار 24

 

ارتفعت أسعار الذهب عيار 24 جرام حيث سجلت 1143 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 22

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 جرام اليوم الاثنين 1048 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 18

 

ووصلت أسعار الذهب  عيار 18 إلى 857 جنيهًا.

 

أسعار الذهب والجنيه الذهبي

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ13 من يونيو 2022 قرابة الـ8000 جنيه مصري، فيما وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1142857 جنيها.

 

وتقدم بوابة الفجر  العديد من الخدمات لقرائها وروادها الكرام على رأسها أسعار الذهب  وبقية السلع الاستراتيجية والخضروات والفاكهة، التي تهم شريحة كبير من المواطنين.

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب النهارده أسعار الذهب المحلية أسعار الذهب والجنيه اسعار الذهب اليوم الاثنين

مواد متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 13-6-2022

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-6-2022
Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على الزمالك في صفقته المنتظرة

عاجل.. موسيماني يواصل استفزاز الأهلي بطريقة جديدة

عاجل.. المحكمة الرياضية تغرم الأهلي مليون دولار

اعترافات عامل تعدى على نجلة شقيقته جنسيا وتخلص من الجنين في بولاق الدكرور

عاجل.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة إيسترن كومباني

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم اليوم

ننشر التقرير الطبي الخاص بعائشة خيرت الشاطر