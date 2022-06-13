هبوط كبير.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-6-2022 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ13 من يونيو 2022 انخفاضا ملحوظا، إذا ما قورنت بأسعار الأيام الماضية، حيث شمل الهبوط كافة الأعيرة.

وشهدت أسعار الذهب اضطرابا في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على سوق الذهب وبقية السلع والمنتجات.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-6-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21 جرام

سجلت أسعار الذهب عيار 21 جرام اليوم الاثنين 1000 جنيه بعدما تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو العيار الأكثر انتشارا.

أسعار الذهب عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب عيار 24 جرام حيث سجلت 1143 جنيها.

أسعار الذهب عيار 22

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 جرام اليوم الاثنين 1048 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 857 جنيهًا.

أسعار الذهب والجنيه الذهبي

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ13 من يونيو 2022 قرابة الـ8000 جنيه مصري، فيما وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1142857 جنيها.

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