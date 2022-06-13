تراجع سعر الذهب مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية



تراجع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1862.29 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1866.80 دولار حسب رويترز.



ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.



ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو أيار مما أثر على الطلب على الذهب.





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