تراجع سعر الذهب مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تراجع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

 

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1862.29 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1866.80 دولار حسب رويترز.


ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو  في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.


ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو أيار مما أثر على الطلب على الذهب.
 


﻿

 


 

Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على الزمالك في صفقته المنتظرة

عاجل.. موسيماني يواصل استفزاز الأهلي بطريقة جديدة

عاجل.. المحكمة الرياضية تغرم الأهلي مليون دولار

اعترافات عامل تعدى على نجلة شقيقته جنسيا وتخلص من الجنين في بولاق الدكرور

عاجل.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة إيسترن كومباني

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم اليوم

ننشر التقرير الطبي الخاص بعائشة خيرت الشاطر