تراجع النفط بعد تحذيرات من التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو 1.7 في المائة إلى 119.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.54 دولار للبرميل منخفضا 2.13 دولار أو 1.8 في المائة حسب رويترز.


وتراجعت الأسعار بعد أن حذر المسؤولون الصينيون يوم الأحد من تفش "شرس" لكوفيد-19 في العاصمة وإعلانهم خططا لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى يوم الأربعاء. وأدت أيضا المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.
 

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