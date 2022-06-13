سندات الخزانة الامريكية تصل إلى أعلى مستوى له منذ 2007

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صباح اليوم، بقيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، حيث تفاعل المتداولون مع بيانات التضخم التي أتت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، والمخاوف حيال ركود اقتصادي.

قفز معدل السنتين بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 3.1535%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، حيث كان آخر تداول عند نحو 3.1762٪، مع اقتراب الاثنين من الانعكاس - مما قد يشير في كثير من الأحيان إلى الركود.

 

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