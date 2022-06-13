“السيسي": أجلنا زيادة أسعار الكهرباء تخفيفا على المواطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة تخفيفا على المواطن، رغم زيادة تكلفة إنتاجها.

وقال عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات الانتاج الحيواني والالبان والمجازر الآلية شمال القاهرة، أن هناك زيادة في أسعار الطاقة العالمية، والدولة تبذل قصارى جهدها لضبط الأسعار والسيطرة عليها.

وبين أن أولويات الدولة تتمثل فى تحقيق حالة الرضا المجتمعي. مضيفا "حديثى عن دعم الاستقرار ليس الهدف منه حماية النظام، بل الحفاظ على الشعب ومقدراته".

وثمن، دور القطاع الخاص قائلا: أؤكد ترحيبي بالقطاع الخاص وأقول لهم حقوقكم محفوظة. مشيرا إلى إن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت فى رفع معدلات نمو عدد من المشروعات الحيوانية.

وأوضح، أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت فى رفع معدلات نمو عدد من المشروعات الحيوانية، مشددا على ضرورة المحافظة على ظروف محدودي الدخل وعدم احداث قفزة في الأسعار.

ولفت الانتباه، إلى أن الدولة تأخرت فى دخول مجال صناعة اللحوم، موضحا أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وأن الأسعار فى مصر كان من الممكن أن تصبح أعلى من الأسعار الحالية بكثير".

ووجه الشكر لكل المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح، مشيرا إلى أن احتياطى البلاد من القمح حاليا يغطي 6 أشهر، لافتا إلى اتخاذ إجراءات كثيرة لولاها لكانت أسعار المنتجات أعلى بكثير، مؤكدا أنه لايوجد نقص فى السلع.