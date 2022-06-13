الصين تستحوذ على 13 % من الإنفاق العالمي على البنية السحابية



حافظت الصين على مكانتها في ريادة النمو في الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأظهر تقرير أصدرته شركة "كاناليس" لأبحاث سوق التكنولوجيا، أن هذا الإنفاق في البر الرئيسي الصيني بلغ 7.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 21 في المائة عن العام الماضي.



وذكر التقرير أن إنفاق الصين على خدمات البنية التحتية السحابية يمثل 13 في المائة من الإجمالي العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وظل رواد السوق في الصين دون تغيير في الربع الأول، حيث كان أكبر أربعة بائعين للخدمات السحابية هم "علي بابا كلاود"، و"هواوي كلاود"، و"تينسنت كلاود"، و"بايدو أيه.آي كلاود"، وفقا للتقرير.



وتابعت "كاناليس" أن مقدمي الخدمات الأربعة المذكورين شكلوا 79 في المائة من إجمالي الإنفاق في الصين، مستفيدين من توسع البلاد في استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية.



إلى ذلك، أصدرت مقاطعة جيلين في شمال شرقي الصين مبدأ توجيهيا لتعزيز صناعة الجينسنج، بهدف زيادة إجمالي قيمة إنتاج تلك الصناعة إلى 80 مليار يوان "نحو 11.9 مليار دولار" في 2025 ومائة مليار يوان في 2030.



وسيتم اتخاذ تدابير داعمة في الجوانب الرئيسة مثل زراعة الجينسنج، وتطوير المنتجات، وتأسيس العلامات التجارية، والسعي للحصول على التمويل، وفقا للمبدأ التوجيهي الخاص بتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الجينسنج، الصادر عن المكتب العام لحكومة مقاطعة جيلين الشعبية.



وتعد جيلين منطقة رائدة لإنتاج الجينسنج في الصين، وهو عشب مشهور يعتقد أنه يعزز صحة الإنسان. وأظهرت الإحصاءات أن المقاطعة تنتج نحو 60 فى المائة من إجمالي الجينسنج فى البلاد.



وقال تشن تشانج ب أو، نائب مدير جامعة تشانجتشون للطب الصيني، "إن المبدأ التوجيهي سيعزز الابتكار العلمي والتكنولوجي في صناعة الجينسنج في جيلين، ما قد يجعل الصناعة ومنتجات الجينسنج ذات الصلة أكثر تنافسية في السوق".



وستسعى المقاطعة جاهدة لتحقيق اختراقات جديدة في التقنيات الرئيسة التي تشمل زراعة أصناف جديدة، والزراعة الفعالة، والمعالجة العميقة خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 "2021 - 2025"، وبالتالي دفع صناعة الجينسنج إلى المسار السريع للتنمية عالية الجودة، حسبما قال ليو ون قوه، نائب رئيس مديرية الزراعة والشؤون الريفية في المقاطعة.



وفي العام الماضي، تجاوزت قيمة الإنتاج الإجمالية لسلسلة الجينسنج الصناعية بأكملها في جيلين 60 مليار يوان، بزيادة 5.2 في المائة على أساس سنوي.



وأظهرت نتائج بيانات جديدة أصدرتها شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية المحدودة "سي سي دي سي"، أن عدد المستثمرين في سوق الأسهم الصينية ارتفع بمقدار 1.2 مليون على أساس شهري، ليصل إلى 204.91 مليون في نهاية الشهر الماضي.



وانخفضت الزيادة 4.3 في المائة، مقارنة بنيسان (أبريل)، بينما شهدت البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زيادة قدرها 7.5 مليون مستثمر في سوق الأسهم، حسبما ذكرت الشركة.



وفي سياق الشأن الصيني، قالت مديرية الاتصالات في بلدية شنغهاي في شرقي الصين، "إن المدينة، التي تعد المركز المالي للبلاد، شيدت حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 51716 محطة قاعدية لتكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس، بواقع 20.8 محطة قاعدية لكل عشرة آلاف ساكن".



وأظهرت نتائج البيانات الصادرة عن المديرية أنه بالنسبة إلى بناء شبكة الجيل الخامس، تجاوز متوسط معدل النمو السنوي للمحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس في المدينة 65 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، حتى نيسان (أبريل) الماضي، بنت شنغهاي 8.2 محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس لكل كم مربع.



وتابعت المديرية أنه "منذ حزيران (يونيو) 2019، قامت شركات الاتصالات في شنغهاي بتسريع استثماراتها في شبكة الجيل الخامس، حيث بلغت استثمارات مشغلي الاتصالات في الأصول الثابتة في المدينة 37.56 مليار يوان (نحو 5.59 مليار دولار) حتى نيسان (أبريل) من العام الجاري، بينما بلغت الاستثمارات في شبكة الجيل الخامس 12.3 مليار يوان، ما يمثل 32.8 في المائة من الإجمالي".