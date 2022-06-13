اكتتاب نادى غزل المحلة يجمع 615 ألف جنيه في ثاني أيامه

كشفت مصادر في البورصة المصرية، ان اكتتاب زيادة رأسمال شركة نادي غزل المحلة، جمع في اول ايامه نحو ٦١٥ الف جنيه من خلال شراء ٦٠٣ الف سهم، مقارنة بمستهدف ٩٨ مليون جنيه.

وكانت وزارة قطاع الاعمال اعلنتفتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد ١٢ يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).



وقالت حنان رمسيس، ان معدلات تغطية الاكتتاب ضعيفه في اول ايامه، هذا يرجع إلى سوء اختيار توقيت الطرح، حيث يعاني السوق من تراجع السيولة، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية.



من جانبه أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ان فتح الاكتتاب العام في غزل المحلة جاء في توقيت غير مناسب، حيث يعاني السوق من ضعف السيولة.



وقال "نافع" خلال تصريحات على هامش لقاء تلفزيوني صباحك مصري على قناة ام بي سي مصر، أن طرح الشركات بالبورصة مثل نادي غزل المحلة له تأثير إيجابي على تحقيق الإصلاح الإداري في النادي وانتعاشه اربحه، حيث سيتم إلزامها بقواعد القيد والإفصاح، وانتخاب مجلس الادارة وفقا قواعد محددة، ومراجعة القوائم المالية.

وتابع نافع، لكن ما أخشاه حاليا عدم وجود سيولة في البورصة المصرية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية التي دفعت المستثمرين لعدم المخاطرة بالاستثمار في البورصة، مؤكدا أن ضعف السيولة بالبورصة لا يجعلها ليست قادرة على استقبال طرح شركة نادي غزل المحلة بل ايضا طروحات الشركات الحكومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.