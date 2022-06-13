يلا شوت ON SPORTS مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية الإثنين 13/6/2022 في كأس مصر ZAMALEK

رابط يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ونظيرة الداخلية فى لقاء هام اليوم الأثنين 13 يونيو 2022، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر موسم 2021-2022.



وسيلتقي الزمالك مع منافسه الداخلية اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ32، وستقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة، ومن المقرر أن تذيع قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة.

سوف تقام مباراة الزمالك ضد الداخلية اليوم بث مباشر على أرضية ملعب القاهرة الدولي على الأراضي المصرية في إطار مباريات دور ال32 في بطولة كأس مصر، وسوف نتعرف على موعد مباراة الزمالك والداخلية في مباريات دور ال32 في كأس مصر 2021/2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والداخلية في الأوقات التالية:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

