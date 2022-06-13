بث مباشر Yalla Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية دون تقطيع في كأس مصر koora live يوتيوب

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الزمالك ضد الداخلية، حيث تقام مباراة الزمالك والداخلية في مباريات دور ال32 في بطولة كأس مصر، حيث يأمل فريق الزمالك في مواصلة عروضه القوية على الصعيد المحلي في الموسم الحالي، وهذه المرة حينما يواجه نظيره المتواضع فريق الداخلية في مساء يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

تنقل مباراة الزمالك والداخلية في إطار مباريات كأس مصر عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الداخلية:-

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عبدالله جمعة وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق.

في خط الوسط: إسلام جابر ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي/ سيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم: يوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 13-6-2022 في كأس مصر، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الداخلية على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية.