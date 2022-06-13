يلا شوت IN TIME مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر Yalla Shoot اليوم الإثنين 13-6-2022 في كأس مصر

نقدم لكم بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية والتي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين 13/6/2022، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقام المباراة على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، اليوم الاثنين في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية.

بث مباشر الزمالك ضد الداخلية يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم 13-6-2022 في كأس مصر، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الداخلية على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.