يلا شووت.. رابط مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 13-6-2022 كاس مصر YALLA SHOOT

نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية اليوم، حيث يحتضن استاد القاهرة مباراة هامه تجمع بين الزمالك والداخلية، مساء اليوم الإثنين 13 يونيو، ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم 2021/2022م.

يبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار في هذه الموقعة من أجل العبور للدور المقبل ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب، لذا سيحاول التركيز العالي لنيل مراده وتجنب إحداث أي مفاجأة.

وبدوره فإن الداخلية يدرك صعوبة هذه الموقعة نظرًا لقوة الخصم، ولكن سيحاول القتال بأقصى جهد ممكن كي يخطف بطاقة التأهل للدور المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر 13-6-2022 كاس مصر

مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم في بطولة كاس مصر دور ال32.الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم في كاس مصر، يلتقي اليوم الاثنين الزمالك والداخلية، ومن المقرر ان تقام اليوم المباراه علي ارضيه ملعب استاد القاهرة الدولى والذي سوف يستقبل مواجهه اليوم