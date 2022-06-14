يلا شوت EGYPT مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية دون تقطيع ON SPORTS كورة لايف اونلاين

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر الآن مباشرة.. تقام مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر على أرضية ملعب سيول كأس العالم، في المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين ظهر اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية:-

الثانية ظهرًا: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثالثة عصرًا: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الواحدة ظهرًا: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر



تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية في إطار مباراة دولية ودية عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع المباريات الدولية الودية للمنتخب الوطني المصري.

مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 14-6-2022 في مباراة دولية ودية، حيث تُذاع مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية.