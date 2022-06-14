كورة لايف IN TIME مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر yallashoot اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في مباراة دولية ودية NOW

نقدم لكم عبر موقعكم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر بتاريخ 14-06-2022 مباراة ودية في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.



ويَخُوض الفراعَنْة بالوقت الحالي مدة غير مستقرة، والتى أثرت بشكل واضح على أداء النادي فى لقاءاته الاخيره بـ كاس الامم الافريقية، فقد نجح المـنتخب المصرى فى تحقيق فـوز صعب للغاية على غينيا، بهـدف دون رد، قبل ان يخسر مـن إثيوبيا بهـدفىن وحيدين، مساءا الخميس الماضي.

وبالجانب الأخر، صعود مـنتخب كوريا الجنوبية رَسْمِيٌّا إلى نهائىات كاس العالم بعد الفـوز على المـنتخب السوري، بهـدفىن وحيدين، فى المواجهه التى جرت بالمرحله الثامـنة مـن التصفىات الآسيوية المؤهلة للبطوله.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية

وضحت مجموعه قنوات ” أون تايم سبورتس” عَنْ استطاعها مـن الحصول على حق عرض مقابلة مـنتخب مصر الودي القادم امام نَظِيرِه كوريا الجنوبية، ولذلك سيتم عرض المقابلة عبر شاشة “أون تايم سبورت 1”.