يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية بث مباشر Kora Live رابط ماتش الفراعنة دون تقطيع

الفجر الرياضي
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نضع بين أيديكم البث المباشر لـ مشاهدة مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية، والتي ستجمع بين المنتخبين الكبيرين زهر اليوم الثلاثاء، يلا شوت مشاهدة مباراة الفراعنة مباشرة ضد الشمشون الكوري.

 

كورة لايف..  يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب إيهاب جلال لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية وديًا وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

وتُقام المباراة على ملعب سيول في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل عند تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكان منتخب مصر خسر المباراة الماضية في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 أمام نظيره منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد.

 

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة مصر ضد كوريا الجنوبية وترددها:-

قمر: نايل سات.
التردد: 11861.
 

ايهاب جلال نهائيات أمم أفريقيا التصفيات المؤهلة منتخب كوريا الجنوبية قناة اون تايم سبورت دون تقطيع اون تايم سبورت مشاهدة مباراة مصر بتوقيت القاهرة
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