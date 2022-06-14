كوره لايف مُشاهدة مباراة إيطاليا ضد ألمانيا بث مباشر Germany vs Italy Match يلا شوت رابط Yallalive

بث مباشر لمباراة إيطاليا وألمانيا وإيطاليا ضد ألمانيا في مسابقات دوري الأمم الأوروبية اليوم السبت ، بعد مبارياتها بالدوري الأوروبي على أرضها مساء اليوم ، حيث تستقبل المنتخب الألماني العنيد في الجولة الأولى من مسابقات دوري الأمم الأوروبية في النسخة الثالثة من البطولة ، وسيستضيف استاد ريناتو دال أرا في مدينة بولونيا الإيطالية ، هذه القمة المنتظرة بين المنتخب الإيطالي والمجلس الألماني ، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي ، ستبدأ المباراة.

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المنتخب الإيطالي هو صاحب الأرض في لقاء الليلة ، في مباراة في بداية التشاور ، في منافسات النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ، وسيستقبل المنتخب الإيطالي نظيره الألماني في أول لقاء له في البطولة وهو المنتخب الأرجنتيني. هذا اللقاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة لم يلعب فيها المنتخب الإيطالي في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني ، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيطالي المباراة ضد ألمانيا بكامل القوة والتركيز من أجل تحقيق الخير. تبدأ في البطولة.

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فيما حل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الإيطالي مساء اليوم ، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ، ويشارك المنتخب الألماني في النسخة الثالثة من دوري الأمم ضمن فرقه الثالثة. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الألماني أول مباراة له في البطولة أمام منافسه الإيطالي بكامل قوته من أجل إظهار قوة المنتخب الألماني الذي كان المنتخب الأوروبي يتأهل لكأس ألمانيا.