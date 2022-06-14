يلا شوت حصري Masr مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية بث مباشر على قناة أون تايم سبورت youtube

الفجر الرياضي
بث مباشر كوريا ومصر
بث مباشر كوريا ومصر
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يترقب عشاق كرة القجم المصرية  المباراة القوية الاتي ستجمع بين منتخب مصر وكوريا الجنوبية ظهر اليوم الثلاثاء 14 يونيو، وذلك ضمن مباراة ودية لكرة القدم 2021/2022.

ويقدم موقع الفجر لمتابعيه الكرام مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية ومصر بث مباشر اليوم، والتي ستقام علي ارضية ملعب “سيول”.

 

يستعد أبناء الفراعنة، لخوض مباراة ودية تجمع منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال ضد نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب مصر مع نظيره كوريا الجنوبية، ظهر غدًا الثلاثاء.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب الفراعنة، قد قرر خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لبدء منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوريا الجنوبية

ومن المنتظر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوريا عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمباريات الودية.

 

 

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