افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض الفانسي فوود في نيويورك

افتتح أمين عام وزارة الاستثمار الأردني زاهر القطارنة، الجناح الأردني المشارك في معرض الفانسي فوود، الذي بدأ مساء أمس الأحد، في مدينة نيويورك، ويستمر ثلاثة أيام.



ويشارك بالجناح الأردني الذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الاستثمار شركات صناعية محلية تعمل في مجال التصنيع الغذائي.



وحسب بيان للجمعية، اليوم الاثنين، أكد القطارنة حرص الوزارة على دعم الشركات الأردنية للمشاركة بالمعارض الخارجية للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.



وقال القطارنة إن تنظيم الجناح الأردني، بمعرض الفانسي فوود في مدينة نيويورك، يأتي بالشراكة مع جمعية المصدرين الأردنيين، حيث يعد من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال صناعة وتجارة المواد الغذائية.



وأكد أن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية لتسويق منتجاتها، والسعي لعقد الصفقات التجارية والاطلاع على آخر التطورات في مجال التصنيع الغذائي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن وأهم الأسواق التصديرية أمام المنتجات الوطنية، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين، تتيح تبادل السلع دون أية عوائق جمركية.



وأضاف أن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم المنتج الأردني، وإيصاله إلى الأسواق العالمية من خلال إقامة المعارض ودعم النشاطات الترويجية الخارجية، والمساهمة بتحمل جزء من التكاليف المالية المترتبة على مشاركة الشركات الصناعية في تلك المعارض.



وأكد القطارنة حرص وزارة الاستثمار على زيادة حجم الصادرات الوطنية، وتسهيل العمل على تشبيك الشركات الصناعية الأردنية بنظرائهم من مختلف دول العالم.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية أحمد الخضري توفر فرصة تصديرية كبيرة أمام المنتجات الأردنية لدخول السوق الأميركية والمنافسة فيها، مستندة على جودتها العالية التي تضاهي العالمية.



وقال الخضري إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة تشكل أرضية مهمة وفرصة لزيادة تدفق المنتجات الأردنية لهذا السوق المهم الذي يعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية وقدرة صناعات وطنية على تلبية احتياجاته.



وأضاف أن تنظيم المشاركة الأردنية بمعرض الفانسي فوود تعد السادسة عشر، وتأتي ضمن خطط وجهود الجمعية لتمكين الصناعة الوطنية من ترويج منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.



وقال الخضري إن معرض الفانسي فوود يعد أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من مختلف دول العالم، ويشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية للاطلاع على أحدث التطورات التي طرأت على هذه الصناعة وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة والسعي إلى عقد الصفقات التجارية.



واعتبر الخضري اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية من أنجح الاتفاقيات التي تم توقيعها، وأسهمت بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي 2021 بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 1.58 مليار دينار مقابل 1.22 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.



وأكد الخضري أن الصناعة الأردنية خصوصا الغذائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم.

وأوضح الخضري أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاحا للنمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.



وشدد على ضرورة الاستمرار بدعم المشاركات الأردنية بالمعارض الخارجية لأهميتها في إتاحة الفرص للشركات الصناعية عرض وتسويق منتجاتها وفتح آفاق تصديرية جديدة أمامها.