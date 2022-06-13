يلا شوت ahly.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر في كأس مصر live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
Advertisements

يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر 2022، على أمل تكرار إنجازه في نسخة 2021، بالتأهل إلى المباراة النهائية.

 

ووصل نادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر في النسخة الماضية بعد فوزه على أسوان 2-1 في نصف النهائي، في انتظار تحديد الطرف الثاني.

 

 

موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022

وتنطلق المباراة التي تُلعب في دور الـ32 من كأس مصر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022 هي قنوات "أون تايم سبورتس" التي تبث مباريات البطولة في الموسم الحالي.

 

مباراة الزمالك المباراة النهائية نادي الزمالك تحدي الزمالك كاس مصر

مواد متعلقة

أموال الخليج تهدد حصول الزمالك على الصفقة الذهبية
Advertisements

الأكثر قراءة

يلا شوت ON SPORTS مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية الإثنين 13/6/2022 في كأس مصر ZAMALEK

عاجل- في بيان رسمي.. موسيماني يعلق على رحيله عن الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك الرسمي ضد الداخلية في كأس مصر

شاهد الآن zamalek بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية كأس مصر 2022 رابط أون تايم سبورت ON Time Sport

مصدر بالأهلي لـ'الفجر': تواصلنا مع المدرب الجديد منذ أسبوع وهذا موعد وصوله

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الداخلية اليوم الإثنين في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي