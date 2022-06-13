يلا شوت ahly.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر في كأس مصر live

يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر 2022، على أمل تكرار إنجازه في نسخة 2021، بالتأهل إلى المباراة النهائية.

ووصل نادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر في النسخة الماضية بعد فوزه على أسوان 2-1 في نصف النهائي، في انتظار تحديد الطرف الثاني.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022

وتنطلق المباراة التي تُلعب في دور الـ32 من كأس مصر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022 هي قنوات "أون تايم سبورتس" التي تبث مباريات البطولة في الموسم الحالي.