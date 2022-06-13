كورة لايف.. مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية kora live

يبحث منتخب فرنسا عن فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية، حين يلاقي نظيره كرواتيا في الجولة الرابعة من مجموعات المستوى الأول.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، فيما يأتي منتخب كرواتيا ثالثا بـ4 نقاط.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

ويستضيف منتخب فرنسا نظيره كرواتيا، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوزي الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

جدول ترتيب مجموعة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك - 6 نقاط

النمسا - 4 نقاط

كرواتيا - 4 نقاط

فرنسا - نقطتين