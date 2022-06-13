التعليم تعلن ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي لطلاب المدارس، والتي تعتبر هي الجزئية الأكثر أهمية لدى عدد كبير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة.

التعليم تعلن ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي

وتم الإعلان عن ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي لطلاب المدارس من خلال صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، معلنا أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبدى موافقته على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والتوجيه بقبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضي.

وبالإضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوي سواء العام والفني مثل العام الماضي، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

ومن جانبه، أوضح صندوق دعم وتمويل المشروعات، أن طلاب الصف الأول الاعدادي يطلب من ولي الأمر طلب (تحديث بيانات الطالب) ومعه إيصال سداد المصروفات مع الأخذ في الاعتبار أن تعفي الفئات التالية من سداد الإشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وهي:

1- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3- أبناء الأسر المستفيده من معاش الضمان الإجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك والطلاب يتامى الأب.

4- الطلاب الذين التحقوا بدور الرعاية الاجتماعية مع تقديم البحوث الإجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية من (الشئون الاجتماعية) مدرجا بها الفئات الاتية (أبناء المرأة المعيلة - مهجورة العوائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي).

5- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

6- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة - طلاب مدارس التربية الخاصة - مدارس الفصـل الواحد - مدارس التعليم المجتمعي - المدارس الصديقة للفتيات - المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة - المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس - لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين - تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة - الأنشطة الطلابية - بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) المنصوص عليها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.

ويرفق به إيصال سداد المصروفات، ويتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة.