لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة تبدأ فحص شامل لاتحاد كرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة للقيام بدورها نحو استقرار المنظومة الرياضية من خلال تفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة على كافة الهيئات الرياضية والشبابية، باشرت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد عملها نحو فحص أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.

في هذا السياق قامت اللجنة المشكلة من السادة المستشارين ومن المختصين بوزارة الشباب والرياضة مباشرة أعمالها نحو فحص العديد من الملفات بالاتحاد المصرى لكرة القدم وفي مقدمتها الملابسات الخاصة بالمكاتبات المتعلقة بعدم التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال إفريقيا والتي أقيمت بالمغرب بين فريقي الأهلى المصري والوداد المغربي وفقًا لما ورد من النادى الأهلى.

كما تتضمن أعمال اللجنة فحص العديد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية والفترات السابقة على مدار تعاقب مجالس الإدارات واللجان التي كانت مشكلة لإدارة شئون الاتحاد من كافة الجوانب المالية.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمال الفحص خلال الأيام المقبلة على أن يصدر عنها تقريرًا تفصيليًا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها أعمال اللجنة.

المباراة النهائية وزير الشباب والرياضة وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة الوداد المغربي
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