"تنظيم الاتصالات" الإماراتي: 253 ألف تسجيل على النطاق الوطني ".ae"

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية عن تسجيل 19363 إسما جديدا على الإنترنت ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات «.ae» وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى 30 مايو الماضي ليبلغ العدد الكلي 252639 تسجيلا.

وأكدت الهيئة أن النطاقات الوطنية لدولة الامارات تتمتع بوفرة الأسماء والاختصارات المميزة والتسجيل الفوري ودون الحاجة إلى أوراق ثبوتية، كما تتميز بأسعار تنافسية وخدمات إضافية مرتبطة بأسماء النطاقات.

وتفيد النطاقات الوطنية في سهولة الظهور في محرك البحث واستهداف الجمهور والمستهلكين في دولة الإمارات، كذلك تحمي السياسات الموضوعة لهذه النطاقات الاستخدام الآمن لأفراد المجتمع وهي توفر الحماية اللازمة للعلامات التجارية بما يتوافق مع الممارسات العالمية والإجراءات المتبعة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن السنوات السابقة شهدت نموا سريعا في نسبة تسجيل أسماء النطاق، وكانت نسبة ارتفاع مستوى التسجيل بعام 2021 ما يقارب 30 بالمئة مقارنة بـ عام 2019، كما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تسجيل 19363 تسجيلا جديدا وبنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة مقارنة ب 15443 تسجيلا جديدا في ذات الفترة من 2021.

الزيادة تعكس الثقة في المزايا التي يوفّرها النطاق الوطني

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تعكس ثقة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين في المزايا التي يوفّرها النطاق الوطني الذي يستمد قوته من سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزًا اقتصاديًا نشطًا، له مكانته العالمية والإقليمية.

وتوفر الهيئة خدمات الحصول على النطاقات الوطنية من خلال 24 مسجلا معتمدا بخدمات مختلفة وأسعار تنافسية وسرعة في إجراءات التسجيل دون الحاجة لأي مستندات وفي غضون دقائق معدودة.، فيما تعكف الهيئة حاليا على التنسيق مع مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة لدراسة توفير باقات لمسجلي الرخص التجارية ويعد نطاق الإنترنت والموقع الإلكتروني بمثابة الحضور الرسمي للمؤسسة أو الشركة في عالم الإنترنت، مما يجعلها على تواصل مع العالم كافة. ولمّا كان الموقع الإلكتروني من الأصول المهمة لأي مؤسسة، فإن النطاق «.ae» يتيح للمؤسسة تقديم نفسها كجزء من البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات الأمر الذي يعود على المؤسسة بالكثير من آفاق النمو والتفاعل مع العالم.