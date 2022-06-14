أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-6-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أمس بقيمة 4 جنيهات ليقترب لمستويات الأسعار ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وذلك في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكيى بشان أسعار الفائدة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 858 جنيها.

عيار 21 يسجل 999 جنيها.

عيار 24 يسجل 1145 جنيها.

الجنيه الذهب 7929 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1862.29 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1866.80 دولار حسب رويترز.



ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.



ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو أيار مما أثر على الطلب على الذهب.



قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب، نتيجة ضغوط على البورصات العالمية ومنها بورصة الذهب.

قيمة انخفاض أسعار الذهب



وأشار "ميلاد" إلى أن سعر الذهب انخفض بنحو 15% بحد أقصى، وهو معدل متعارف عليه، وسعر المعدن الأصفر لم يصل بعد لسعره قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الجنيه الذهب



ولفت إلى أن سعر الجنيه الذهب يصل إلى 8 آلاف جنيه، موضحا أن الاستثمار في الذهب يكون طويل المدى، حيث من يشتري الذهب لبيعه بعد مدة قصيرة فأنها ستكون مجازفة، فمن يريد أن يستثمر استثمار طويل المدى يمكنه شراء الذهب، متوقعًا عودة الارتفاع للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.