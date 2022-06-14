أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-6-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل بالبنك الأهلي المصرى 18.58 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.57 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

الدولار عالميًا


ولامس الدولار الأمريكي عتبة 133 ين ياباني  للمرة الأولى منذ إبريل 2002، وأغلق عند قيمة 132.77 ين. فيما بلغت قيمة اليورو 141.90 ين.

وارتفع الدولار الامريكي إلى 132.96 - 132.98 ينا يابانيا نحو الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي وهو أعلى مستوى له منذ ابريل 2002.

وتأثرت التعاملات بتصريح حاكم مصرف اليابان المركزي هاروهيكو كورودا في اجتماع للبرلمان الياباني أن المصرف سيواصل بصبر سياسة التسهيلات النقدية.

وقال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني في تصريح للصحفيين من المهم ان تظل أسعار الصرف مستقرة وتعكس الأسس الاقتصادية مضيفا "اننا نراقب تحركات سوق الصرف الاجنبي وتأثيرها على الاقتصاد الياباني بشكل عاجل".

وقال سمسار عملات إن الدولار الأمريكي تخلى عن بعض المكاسب في وقت لاحق، حيث اجتذب عمليات بيع تعديل المواقف التي تعكس إحساساٍ بالإنجاز بين المشاركين في السوق بعد أن وصل إلى 133 ين. كما تأثر الدولار بانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الرئيسية خارج ساعات التداول.

ومع ذلك، قال محللون إن تراجع الدولار إلى ما دون 133 ين في أواخر التعاملات كان "مجرد تصحيح سريع"، وتوقعوا أن يتحرك الدولار في اتجاه صعودي مدعومًا بفجوات أسعار الفائدة اليابانية والأجنبية التي من المتوقع أن تتوسع أكثر.

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