ريم مصطفى: “سوتس بالعربي” من أقرب الأعمال لقلبي

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن دورها في شخصية “ كاميليا “ في مسلسل ”سوتس بالعربي" يمثل أهمية كبيرة في مشوارها الفني وأنه يمثل حدوتة كبيرة بالنسبة لها وأنه أقرب الاعمال لقلبها.



وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" "أقرب الاعمال لقلبي بكل تفاصيله مش بس شخصية كاميليا لكن كل شيء في العمل وأنا بتفائل بالفورمات المأخوذة عن أعمال أجنبية زي هبة رجل الغراب التي كانت البداية وثاني التجارب " سوتس بالعربي".

ولفتت إلى أنها لم تشاهد النسخة الاجنبي وكانت تسمع عنه فقط وأنه عندما عرض الدور عليها رفضته لصغر المساحة الخاصة بالدور قائلة: "اقنعوني أني أشاهد العمل الاصلي شفت اول حلقتين وحسيت ان فيه حاجة حلوة أعمل الدور".

وكشفت أنها بعد إنتهاء تصوير دورها في العمل قررت أخذ إجازة لفترة حتى تلتقط انفاسها قائلة: "طفشت وأخدت إجازة بدأت بالجونة ثم باريس ونهاية بإيطاليا".



وعن أوجه الشبه بين شخصية كاميليا التي قدمتها في مسلسل سوتس بالعربي وشخصيتها الحقيقية "فيه حاجات مشتركة بين ريم وكاميليا أولها أن أنا لما بحط حاجة في دماغي لازم أعملها وماعنديش كلمة مستحيل وأنا كمان لماحة باخد بالي من التفاصيل وبركز في حاجات ماحدش بيشوفها غيري وده ثاني أوجه التشابه أما ثالثها فهي أني بعرف أتعامل مع كل شخصية حسب " الكاركاتر" بتاعه.