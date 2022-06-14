يلا شوت yalla shoot بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية اليوم live

الفجر الرياضي
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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يستضيف منتخب كوريا الجنوبية، نظيره منتخب مصر، ظهر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، في كوريا.

 

ويواجه إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، العديد من الأزمات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بإقالته عقب الانتهاء من مواجهة كوريا.

 

ومن المتوقع أن يدخل المدرب إيهاب جلال، مواجهة كوريا الجنوبية بالتشكيل الآتي:-

 


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم حافظ، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، عمر جابر.
خط الوسط: عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف.


تردد قناة ON Time Sports الجديد
التردد الجديد هو 11861 بمعدل ترميز 27500.
تردد قناة 11861
معامل الاستقطاب العمودي
كمية البنات 27500
معامل تصحيح الأخطاء 6/5

 

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