بث مباشر مباراة مصر وكوريا دون تقطيع يلا شوت توداي YALLA SHOOT

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الفجر الرياضي
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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تقام أحداث مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية الودية، على ملعب سيول في كوريا الجنوبية ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

 

موعد مباراة مصر وكوريا


ويلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كوريا الجنوبية، ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ملعب سيول في كوريا الجنوبية.

 

أبلغت مجموعة قنوات أون تايم سبورت جماهير الأهلي والزمالك والمنتخب المصري والفرق الرياضية المصرية بزيادة تردد مجموعة قناتها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. التردد الجديد هو “… 11861 معدل ترميز 27500، وتبث أون تايم سبورتس مباراة مصر وكوريا الجنوبية على التردد الجديد “… 11861، معدل الترميز 27500…” مصر وكوريا الجنوبية.

 


ومن المتوقع أن يدخل المدرب إيهاب جلال، مواجهة كوريا الجنوبية بالتشكيل الآتي:-
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم حافظ، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، عمر جابر.
خط الوسط: عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب كوريا الجنوبية مواجهة مصر بالتشكيل الآتي:-
حراسة المرمى: سيونج جو.
الدفاع: لي يونج، كيم مين جاي، هوانج إينبيوم.
خط الوسط: شو كي سونج، لي جاي سونج، هوانج هي شان، هونج شول.
الهجوم: سون هيونج مين، لي دونج يونج، كيم يونج وون.

 

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