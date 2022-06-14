كورة live مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم في Korea Match

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها ظهر اليوم الثلاثاء في لقاء ودي، في إطار استعدادات المنتخب الكوري لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام أحداث مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية، على ملعب سيول في كوريا الجنوبية ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.



وتذاع أحداث مباراة مصر ضد كوريا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس المصرية، حيث يستعرض لكم الفجر الرياضي، تردد هذه القناة كالاتي:-



قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

يقود إيهاب جلال المنتخب المصري في مباراة استعراضية أمام نظيره الكوري الجنوبي. وفي الجولة الثانية من دور المجموعات الرابع لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تكبد المنتخب المصري هزيمة ساحقة على يد إثيوبيا التي سجلت هدفين دون ردـ، ويحتل المنتخب المصري المركز الأخير في المجموعة الرابعة بناءً على فارق الأهداف. كل فريق لديه 3 نقاط. من أجل مواصلة الاستعدادات لكأس العالم 2022 ومواجهة تمثيل القارة الأفريقية، وافق منتخب كوريا الجنوبية على اللعب ضد المنتخب المصري.