جول HD بث مباشر مباراة ألمانيا وإيطاليا لايف yalla shoot في دوري الأمم الأوروبية online

يواجه المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ألمانيا اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بوروسيا بارك في ألمانيا عند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد خمسة نقاط، بينما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.



ومن المتوقع أن يدخل روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي مباراة ألمانيا بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كريستيانو بيراجي - أليساندرو باستوني - فرانشيسكو آتشيربي - أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: ساندرو تونالي - بريان كريستانتي - دافيدي فراتيسي.

خط الهجوم: لورينزو بيليجريني - جيانلوكا سكاماكا - ماتيو بوليتانو.

ومن المتوقع أن يدخل هانز فليك المدير الفني للمنتخب الألماني هذه المباراة بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دافيد راوم - أنطونيو روديجر- نيكلاس زوله- يوناس هوفمان.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: توماس مولر - سيرج جنابري- كاي هافيرتس.

