يلا شوت توداي live today مشاهدة مباراة إيطاليا وألمانيا بث مباشر اليوم بدون تقطيع yallakora

يستعد المنتخب الايطالي بقيادة مدربه روبيرتو مانشيني ليحل ضيفا ثقيلا على المنتخب الالماني بقيادة مدربه هانز فليك اليوم الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بوروسيا بارك في ألمانيا.



وكان منتخب ألمانيا سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المجري في الجولة الماضية، وكذلك المنتخب الإيطالي الذي تعادل مع نظيره الإنجليزي.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد خمسة نقاط، بينما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.



ونعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إيطاليا:-



قناة TVP SPORT HD

Hotbird 13°E – 10834 V 27500

- قناة 20 MEDIASET HD

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

- قناة ORF SPORT+ SD

Astra 19.2°E – 12245 H 22000

- قناة DAZN 1 HD

Astra 19.2°E – 11170 H 22000

- قناة DAZN 2 HD

Astra 19.2°E – 11795 H 27500

- قناة LEQUIPE HD

Astra 19.2°E – 11895 V 29700

