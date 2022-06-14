يلا شوت توداي live today مشاهدة مباراة إيطاليا وألمانيا بث مباشر اليوم بدون تقطيع yallakora

الفجر الرياضي
المانيا وايطاليا
المانيا وايطاليا
Advertisements

يستعد المنتخب الايطالي بقيادة مدربه روبيرتو مانشيني ليحل ضيفا ثقيلا على المنتخب الالماني بقيادة مدربه هانز فليك اليوم الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بوروسيا بارك في ألمانيا.


وكان منتخب ألمانيا سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المجري في الجولة الماضية، وكذلك المنتخب الإيطالي الذي تعادل مع نظيره الإنجليزي.

 

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد خمسة نقاط، بينما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.


ونعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إيطاليا:-


قناة TVP SPORT HD
Hotbird 13°E – 10834 V 27500
- قناة 20 MEDIASET HD
Hotbird 13°E – 11432 V 29900
- قناة ORF SPORT+ SD
Astra 19.2°E – 12245 H 22000
- قناة DAZN 1 HD
Astra 19.2°E – 11170 H 22000
- قناة DAZN 2 HD
Astra 19.2°E – 11795 H 27500
- قناة LEQUIPE HD
Astra 19.2°E – 11895 V 29700
 

إيطاليا المانيا اخبار الرياضة الاخبار الرياضية ايطاليا ضد المانيا

مواد متعلقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا اليوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل ألمانيا المتوقع ضد إيطاليا اليوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية
Advertisements

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة مصر وكوريا الجنوبية egypt vs korea

ملخص مباراة كوريا ومصر

كوريا الجنوبية تكتسح مصر برباعية وديًا

نتيجة مباراة مصر وكوريا الجنوبية

بيان عاجل من "البرلمان" بشأن هزيمة مصر أمام كوريا

عاجل.. شوبير يكشف عن تلقيه رسالة تهديد من مسؤول باتحاد الكرة

عاجل.. شوبير يوجه رسالة نارية لجمال علام بعد هزيمة مصر أمام كوريا الجنوبية

توقيت مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر