أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في البنوك

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقرت أسعار الدولار فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل بالبنك الأهلي المصرى 18.58 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

18.57 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

18.58 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

18.60 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.61 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

 

 

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