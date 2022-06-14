أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في الأسواق

الاقتصاد
اللحوم - ارشيفية
اللحوم - ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها، في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-6-2022، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.


أسعار اللحوم  اليوم في الأسواق

 

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.
 

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

 

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

 

 

 

اسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم البلدى أسعار اللحوم المستوردة

مواد متعلقة

الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ونصدر الفائض (فيديو)

أخصائي إنتاج حيواني: حققنا اكتفاء ذاتيا من اللحوم بنسبة 62% (فيديو)

السيسي: توفير اللحوم صناعة وتستغرق وقتا

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-6-2022 في الأسواق
Advertisements

الأكثر قراءة

توقيت مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر

عاجل.. حقيقة عودة رينيه فايلر لتدريب النادي الأهلي بعد رحيل موسيماني

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي بعد رحيل موسيماني

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة عن موسيماني بعد رحيله عن الأهلي

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

بعد مباراة المصري بالسلوم.. الأهلي يفاجئ مصطفى شوبير بقرار جديد