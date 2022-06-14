عاجل.. توقف نظام الـ " Gift Card " من كارفور

أعلن هايبر ماركت كارفور عن توقف نظام الشراء بكارت الهدايا " Gift Card " من فروع كارفور حيث علق لافتة على الكاشير بالفروع يؤكد توقف النظام.

وتفاجأ عدد من عملاء كارفور بتوقف نظام كارت الهدايا بشكل مفاجئ داخل فروع Carrefour وتعليق لافتة على الكشير تؤكد توقف النظام لوجود عطل في السيستم الخاص به.

توقف كارت كارفور في مصر

ولم تحدد شركة كارفور وقت معين لعودة العمل بنظام كارت الهدايا من جديد، أو مصير الكروت Carrefour التى قد تنتهى صلاحيتها في فترة توقف العمل بنظام الـ " Gift Card "، الذي تقاضت الشركة ثمنه مقدمًا من العملاء.

ما هو كارد الهدايا من كارفور؟

ويعتبركارت الهدايا من كارفور وهو كارد مدفوع مقدمًا لشركة ماجد الفطيم مالكة هايبر ماركت Carrefour يتيح للعملاء الشراء بنفس قيمة الكارت منتجات من داخل سوبر ماركت كارفور الشهير ولكن لا يمكن استبداله بالنقود مرة أخرى.

وتقوم بعض الشركات بشراء كروت كارفور وإعطائها كهدايا لموظفيها في المناسبات المختلفة لشراء مستلزماتهم.

ولكارت الهدايا من كارفور تاريخ انتهاء صلاحية غير مدون على الكارت ولا يمكن التعرف عليه إلا عند استخدام الكارد من خلال ماكينة الكاشير فقط.

كارفور يرفض تجديد صلاحية الكارد

وكان قد شكى عدد من مستخدمى كروت كارفورمن تعنت الشركة عند انتهاء مدة الصلاحية الغير مدونة على الكارت بالأساس وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك الذي يوجب تدوين تاريخ انتهاء الصلاحية على كل سلعة، كما أنه في حال انتهاء مدة الصلاحية ترفض الشركة تجديد كارد Carrefour لمدة اضافيةحتى يستفيد منه المستخدم رغم حصولها على كامل ثمنه مسبقًا، في حين تقوم الشركات التى تعمل على اصدار كروت مماثلة بمد فترة الصلاحية للمستخدم لمدة 3 شهور وتكررها أكثر من مرة في حال انتهاء صلاحية الكارد حتى تتيح للمستخدم الاستفادة منه.

من يدير فروع كارفور في مصر؟

ويذكرأن شركة ماجد الفطيم هى التى تدير فروع العلامة التجارية الفرنسية كارفور فيأفريقيا واسيا والشرق الأوسط، ولديها 35 متجر في مصر، والتي غالبًا ما تقع في مراكز التسوق المختلفة خصوصا المملوكة لشركة ماجد الفطيم مثل فروع مولات سيتي سنتر.

ما هي مجموعة ماجد الفطيم القابضة؟

مجموعة ماجد الفطيم شركة إماراتية قابضة تمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقع مقرّ الشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسسها عام 1992 رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم. تدير مجموعة "ماجد الفطيم" ثلاث شركات عاملة هي ماجد الفطيم العقارية، وماجد الفطيم للتجزئة، وماجد الفطيم للمشاريع. تمتلك الشركة منذ عام 2015 حضورًا دوليًا في 13 دولة