منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية.. تعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لمتابعينا الكرام المهتمين بأخبار الرياضة موعد مبارة منتخب صر ضد كوريا الجنوبية والتشكيل المتوقع للمنتخب الوطني.

وفي السطور التالية نقدم لكم موعد مباراة منتخب مصر اليوم المقرر إقامتها على ستاد كأس العالم سول في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



مصر ضد كوريا الجنوبية.. موعد المباراة

يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، على ستاد كأس العالم سول.



مصر ضد كوريا الجنوبية.. التشكيل المتوقع

التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني اليوم يضم كلا من:

محمد الشناوى في حراسة المرمى

محمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع

عمرو السولية ومهند لاشين وأفشة في الوسط

أحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد في الهجوم



المنتخب يفتقد اليوم 10 لاعبين أساسيين

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 10 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب هم:

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

محمد النني

محمد صلاح

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمود تريزيجيه

عمر مرموش

محمود علاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوريا الجنوبية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية، من المقرر أن المباراة الودية اليوم تُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية المفتوحة المجانية، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في المنطقة العربية.