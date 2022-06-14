طقس حار نهارا.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت المقبل

طقس حار نهارا على معظم الأنحاء، هكذا أكدت الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة في بيانها، معلنة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت المقبل

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن تفصيل درجات الحرارة التوقعة من الثلاثاء الموافق 14 يونيو وحتى السبت المقبل إليكم التالي:

درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء وحتى السبت المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة