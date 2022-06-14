الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

قالت الأرصاد الجوية إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، كشفة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس لطيف ليلا على السواحل الشمالية.



نشط للرياح اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد اليوم، قائلة إنها متمثلة في نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء.

فرض أمطار ضعيفة اليوم

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وعن درجات الحرارة في الإسكندرية تتوقع أن تسجل العظمى 29 والصغرى 21 درجة، بينما تسجل مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وتسجل درجات الحرارة في قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، فيما تسجل أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.