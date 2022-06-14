ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى 111 ألف برميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مارس 2022 بمقدار 111 ألـف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.388 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري أبريل ومايو 2022 ليصل إلى 8.649 مليـون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية للتطورات البترولية بالأسواق العالمية ابريل 2022.


وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،ارتفاع عـدد الحفارات العاملة بمقدار 24 حفارة خلال شهر مارس 2022 ليبلغ 598 حفارة. 
60186920-c6d1-4ffc-b2f9-fe7ab81b52e4

وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة خـلال شهر ومارس 2022 بمقدار 43 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى نحو 2568 مليون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 8 مليـون برميـل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى نحو 1748 مليون برميل.

 


 

النفط اسعار النف أسعار النفط الأمريكي اسعار النفط الصخرى

مواد متعلقة

تراجع النفط بعد تحذيرات من التضخم

أسعار النفط اليوم السبت 11 يونيه 2022

أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع التضخم

أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع التضخم في أمريكا وفرض الإغلاق بالصين

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 13 أسبوعا مع تزايد الطلب على البنزين في أمريكا
Advertisements

الأكثر قراءة

توقيت مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر

عاجل.. حقيقة عودة رينيه فايلر لتدريب النادي الأهلي بعد رحيل موسيماني

لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي بعد رحيل موسيماني

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة عن موسيماني بعد رحيله عن الأهلي

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

بعد مباراة المصري بالسلوم.. الأهلي يفاجئ مصطفى شوبير بقرار جديد