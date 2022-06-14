التفاصيل الكاملة حول الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. الشروط والموعد ورابط التقديم

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حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية توفر لمتابعيها الكرام في السطور التالية مواعيد التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والربط.

مواعيد التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 23 يونيو 2022.

رابط التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وعن رابط التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يكون التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: http://tawzef.emis.gov.eg



تفاصيل الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الوظائف المتاحة تشمل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط.

ومن جهته، أكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد للعام الدراسي الجديد 2022/2023 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على أيدي خبراء على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، وكيفية تطبيق معايير الجودة بها، بالإضافة إلى التدريب على معايير تقويم وتقييم الطلاب.



وأكد مجاهد، على ضرورة قراءة المتقدمين شروط ومعايير الالتحاق بكل مدرسة بالملف الخاص بإعلان فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي للوزارة، ومراعاة الدقة في إدخال البيانات الصحيحة باستمارة التقدم.

وعن شروط ومعايير اللالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية إليكم التالي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022.

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ملء استمارة التقديم، على الرابط المرفق أعلاه