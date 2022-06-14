غرق شوارع بحي الهرم بمياه الصرف الصحي.. والأهالي يستغيثون

مياه الصرف تعيق مرور المواطنين

اشتكي عدد من سكان شارع أحمد خميس الجوهري بمنطقة نزلة سلم حي الهرم، والشوارع المحيطة، من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، لما يقرب من أسبوعين، دون تحرك شركة المياه المسؤولة عن عمليات الشفط.

وناشد الأهالي محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، وحي الهرم، والجهات المختصة بسرعة شفط المياه من الشوارع لما تسببه من آثار بيئية على صحة السكان وخصوصا الأطفال، مطالبين بسرعة التحرك نظرا لأن الشوارع تحولت لبرك مياه.

