كل ما تريد معرفته حول مشروعات الموارد المائية ضمن حياة كريمة

تحرص وزارة الموارد المائية والري بشكل محوري على المشاركة في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وتعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، التي تهدف إليها المبادرة.



وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية كل ما تريدون معرفته حول مشروعات الري التي يتم تنفيذها ضمن حياة كريمة، وهي كالتالي:



مشروعات للحماية من أخطار السيول

تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية.



تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها

ويتم تنفيذ 195 مشروع ب 54 مركز من مراكز المرحلة الاولى فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، كما تصل تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها نحو 13.35 مليار جنيه.



إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة

أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم، وجاري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر.



إنتهت الوزارة وجاري تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، كما تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



وتم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.



إقامة مشروعات خدمية في إطار مبادرة حياة كريمة

كما تم تدبير 105 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 187 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس- وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف”.