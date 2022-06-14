كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين يبحثون عن سداد مصروفات العام الدراسي الجديد التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

التفاصيل الكاملة حول سداد مصروفات العام الدراسي الجديد



مواعيد سداد المصروفات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب سداد مصروفات المدارس بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب، على أن يبدأ السداد 3 يوليو المقبل.



مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي

وعن مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، أكدت وزارة التربية والتعليم إنه يكون نحو 305 جنيهات.



مصروفات الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي

وعن مصروفات الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، تصل التكلفة إلى 205 جنيهات.



الصفين الأول والثاني الثانوي

ومصروفات الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

مصروفات الثانوي الفني

والصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها، وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.



سداد مصروفات العام الدراسي الجديد

يتم تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات، وارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.



طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات، وطلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.